Наркотики

Житель Ингушетии получил 3 года колонии за попытку сбыть рецептурные лекарства

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Житель сельского поселения Али-Юрт Назрановского района Ингушетии отправится на 3 года в исправительную колонию за попытку сбыть полкилограмма сильнодействующих лекарств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«31-летний житель Ингушетии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 и частью 1 статьи 228 УК РФ. Судом установлено, что злоумышленник с целью дальнейшего сбыта незаконно хранил сильнодействующие вещества „Прегабалин“ и „Тропикамид“ общей массой около 500 граммов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в домовладении осужденного также была обнаружена марихуана, которую он хранил для личного употребления.

Приговором Назрановского районного суда республики, с учетом наличия на его иждивении пятерых несовершеннолетних детей, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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