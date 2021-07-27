Житель Ингушетии получил 3,5 года колонии строгого режима за наркотики

Судом установлено, что мужчина, в ноябре 2020 года, незаконно приобрел и хранил при себе для личного употребления наркотическое средство — мефедрон, массой 3,56 грамм, вплоть до его обнаружения и изъятия оперативными работниками УНК МВД по республике, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, рецидива преступления, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания.