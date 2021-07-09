Житель Ингушетии получил 3,5 года колонии за избиение полицейского

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, судом установлено, что в марте 2020 года правоохранители преследовали автомобиль марки Hyundai Solaris, в салоне которого находился опасный преступник, с целью его задержания. В ходе преследования данный автомобиль заехал на территорию домовладения в сельском поселении Экажево Назрановского района, где полицейские предприняли попытку задержать преступника. Однако находившиеся во дворе люди воспрепятствовали правомерным действиям сотрудников полиции путем применения в отношении них физического насилия.

При этом совместно с другими лицами злоумышленник нанес одному из сотрудников полиции удары руками и ногами в различные части тела. Телесные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью полицейского.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.