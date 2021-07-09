Приговор

Житель Ингушетии получил 3,5 года колонии за избиение полицейского

0

Назрановский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, судом установлено, что в марте 2020 года правоохранители преследовали автомобиль марки Hyundai Solaris, в салоне которого находился опасный преступник, с целью его задержания. В ходе преследования данный автомобиль заехал на территорию домовладения в сельском поселении Экажево Назрановского района, где полицейские предприняли попытку задержать преступника. Однако находившиеся во дворе люди воспрепятствовали правомерным действиям сотрудников полиции путем применения в отношении них физического насилия.

При этом совместно с другими лицами злоумышленник нанес одному из сотрудников полиции удары руками и ногами в различные части тела. Телесные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью полицейского.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В домах культуры Ингушетии отметили праздник семьи
В Назрани проводятся работы по высадке цветов
Команды Ингушетии стали победителями всероссийских соревнований «Школа безопасности»
Ингушский футбольный клуб «Ангушт» на своём поле обыграл «Динамо-Дагестан»
За поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19 предусмотрена уголовная ответственность — МВД Ингушетии
Ингушский дзюдоист Хамзат Хамхоев стал бронзовым призёром спартакиады Вооружённых сил России
В Минздраве Ингушетии в очередной раз призвали граждан привиться от коронавируса
Правительство России предлагает разрешить фермерам продавать свои товары на принадлежащих им участках
В Ингушетии следователем проводится проверка после обнаружения тела мужчины
В Ингушетии за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19
Директор Центральной школы искусств Ингушетии награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Главное

Яндекс.Метрика

 