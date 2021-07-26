Житель Ингушетии получил 6 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, судом установлено, что мужчина, в ноябре 2018 года, в сельском поселении Яндаре Назрановского района, управляя автомобилем марки «БМВ — 750 Li X — Drive», проявив преступное легкомыслие, превысив допустимую в жилых зонах скорость, совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки «ВАЗ-21093».

В результате автоаварии, находившиеся в отечественном автомобиле в качестве пассажиров двое мужчин скончались, а водитель получил тяжкие телесные повреждения.

С целью уйти от уголовной ответственности злоумышленник стал скрываться от суда и был объявлен в розыск. В этот период он вновь совершил преступление на территории соседней республики, а именно незаконно хранил огнестрельное оружие и наркотические средства, за что был осужден к лишению свободы.

Приговором Назрановского районного суда, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.