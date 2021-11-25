Житель Ингушетии получил 8 лет тюрьмы за убийство мачехи
25-летний житель сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии получил 8 лет тюрьмы за убийство мачехи и кражу ее имущества, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Следствием и судом установлено, что в марте текущего года осужденный, находясь по месту своего жительства в сельском поселении Плиево, в результате внезапно возникшей ссоры на бытовой почве нанес своей мачехе бейсбольной битой несколько ударов в область головы, причинив потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.
После совершения преступления мужчина тайно похитил у убитой мобильный телефон и золотые кольца, которыми распорядился по своему усмотрению.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.