Житель Ингушетии получил 8,5 лет тюрьмы за ДТП с тремя погибшими

Установлено, что подсудимый, 23 апреля 2020 года, находясь в состоянии опьянения, по дороге «Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек», значительно превысил скорость и выехал на своем автомобиле на встречную полосу движения и допустил столкновение с машиной, в котором находились 44-летний водитель с двумя несовершеннолетними сыновьями 10 и 13-летнего возраста.

Отцу и его детям были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых они скончались.

Помимо отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.