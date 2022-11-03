Приговор

Житель Ингушетии получил два года колонии за хранение гранаты

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Прокуратурой Назрановского района Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства.

Судом установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево ручную осколочную гранату со взрывателем, которая была изъята в мае текущего года сотрудниками УФСБ по республике.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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