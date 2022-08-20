Житель Ингушетии получил два года условно за хранение боеприпасов и наркотиков

«Судом установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил 32 патрона калибра 9×18 мм. Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2022 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, по месту его жительства было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 44,57 грамм, которое он хранил для личного употребления», — говорится в сообщении.

Приговором Назрановского районного суда республики ему с учетом наличия на иждивении трех малолетних детей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.