Житель Ингушетии получил год и семь месяцев за убийство в состоянии аффекта

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 14 сентября прошлого года в дневное время потерпевший, находясь около торгового павильона в городе Назрани, в грубой и циничной форме публично высказал оскорбления в адрес семьи подсудимого.

Подсудимый в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальными действиями потерпевшего, произвел в него из имевшегося при себе пистолета системы «ИЖ 70-18А» калибра 9 мм не менее 5 выстрелов.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Отмечается, что приговор суда Магасского районного суда в законную силу не вступил.