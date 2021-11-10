Приговор

Житель Ингушетии получил год колонии за угрозы полицейским и кражу сварочного аппарата

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Вынесен приговор 41-летнему жителю Ингушетии. Он проведет один год в колонии-поселении за угрозы полицейским и кражу сварочного аппарата, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года, находясь на территории домовладения в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики осужденный, хватаясь за форменную одежду сотрудников полиции, высказал угрозу применения насилия в отношении полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

Он же, в январе 2021 года в Кантышево из припаркованного автомобиля похитил сварочный аппарат, причинив его владельцу ущерб на сумму около 5 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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