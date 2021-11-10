Житель Ингушетии получил год колонии за угрозы полицейским и кражу сварочного аппарата

Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года, находясь на территории домовладения в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики осужденный, хватаясь за форменную одежду сотрудников полиции, высказал угрозу применения насилия в отношении полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

Он же, в январе 2021 года в Кантышево из припаркованного автомобиля похитил сварочный аппарат, причинив его владельцу ущерб на сумму около 5 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.