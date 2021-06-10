Житель Ингушетии получил один год условно за то, что ударил полицейского по лицу

«Назрановский районный суд признал жителя сельского поселения Али-Юрт Назрановского района виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, судом установлено, что 17 февраля 2021 года старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрановскому району прибыл к домовладению на улице Оздоева в сельском поселении Али-Юрт, где проживает мужчина, состоящий на учете как неблагополучный родитель, для изучения условий проживания несовершеннолетних, проведения беседы с детьми и их родителями.

«Несмотря на законные действия сотрудника полиции, он вступил с представителем власти в словесную перепалку, а затем нанес ему удар локтем по лицу, таким образом причинив ему телесные повреждения», — пояснил собеседник газеты.

Прокуратурой Назрановского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении нападавшего.