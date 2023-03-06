Житель Ингушетии получил ранение в результате конфликта между незнакомыми

«Правоохранители получили сигнал о поступлении в республиканскую больницу молодого человека 1990 года рождения с огнестрельным ранением нижних конечностей», — сказал собеседник.

По его словам, стражи правопорядка выяснили, что ранение житель Экажево получил недалеко от места проживания. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в его сторону в тот момент, когда он подошел к конфликтующим незнакомым людям для разрешения ситуации.

Состояние пострадавшего тяжелое, ему провели операцию. Сейчас стрелка и других участников потасовки ищет полиция.