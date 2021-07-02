Приговор

Житель Ингушетии получил три года колонии-поселения за ДТП с двумя пострадавшими

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31-летний житель Малгобека отправится в колонию-поселение на три года за ДТП с двумя пострадавшими в декабре 2019 года на автодороге «Нижний Курп — Малгобек — Назрань». Приговором Малгобекского городского суда республики он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что мужчина 21 декабря 2019 года за рулем автомобиля ВАЗ-21144 в нарушение правил дорожного движения не принял должных мер предосторожности и произвел опрокидывание автомобиля на 46-м км автодороги «Нижний Курп — Малгобек — Назрань». В результате чего находившиеся в его автомобиле в качестве пассажиров двое местных жителей получили тяжкие телесные повреждения», — сказал собеседник.

По его словам, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отмечается, что приговором Малгобекского городского суда республики с учетом позиции гособвинителя мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также его лишили права управлять транспортным средством сроком на два года.

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