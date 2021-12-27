Прокуратура

Житель Ингушетии получил условный срок и лишился прав за управление автомобилем в состоянии опьянения

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28-летний житель города Малгобека Ингушетии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Судом установлено, что злоумышленник, в 30 сентября этого года, в городе Малгобеке, будучи судимым за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем марки ВАЗ-2101 в нетрезвом виде, до момента пресечения его противоправных действий инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский», — отметили в надзорном ведомстве.

Приговором Малгобекского городского суда мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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