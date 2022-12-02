Житель Ингушетии получил условный срок за хранение более 400 патронов

Судом установлено, что мужчина хранил в домовладении по месту своего жительства 432 патрона различного калибра. Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по республике в июле этого года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии, и с учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.