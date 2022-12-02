Приговор

Житель Ингушетии получил условный срок за хранение более 400 патронов

0

Прокуратурой города Назрани Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Судом установлено, что мужчина хранил в домовладении по месту своего жительства 432 патрона различного калибра. Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по республике в июле этого года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии, и с учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Ингушетии стал одним из инициаторов встречи с воспитанниками центра помощи детям Томска
Гараж и автомобиль загорелись в Ингушетии
Глава Ингушетии принял граждан в общественной приемной «Единой России»
Музей ИЗО Ингушетии представил в Дагестане выставку современного изобразительного искусства
В коттеджном городке «Таргим» в Ингушетии заменят центральную газовую трубу
В Ингушетии прошли учения по ликвидации последствий ДТП в зимний период
В музее ИЗО Ингушетии прошла экскурсия для школьников
В столице Ингушетии прошла акция, посвященная борьбе со СПИДом
Родители детей-инвалидов смогут использовать до 24 дополнительных выходных подряд
В Ингушетии завершился пожароопасный сезон
Житель Ингушетии подозревается в хищении пенсии умершей матери

Главное

Яндекс.Метрика

 