Житель Ингушетии получил условный срок за хранение патронов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, указанные боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в его домовладении в августе 2021 года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Приговором Карабулакского районного суда региона мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении 3 несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.