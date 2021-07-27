Житель Ингушетии получил условный срок за «продажу» чужого участка земли

Судом установлено, что злоумышленник, в ноябре 2019 года в городе Сунжа, заранее зная, что ему не удастся выполнить взятые на себя обязательства, ввел местную жительницу в заблуждение, относительно принадлежности ему земельного участка в городе Карабулаке, стоимостью 300 тыс. рублей. При этом, он предложил приобрести его в рассрочку.

Женщина, будучи уверенной в принадлежности ему на праве собственности указанного участка, передала мошеннику 70 тыс. рублей. Взятые на себя обязательства мужчина не выполнил и стал скрываться.

Осознав, что она стала жертвой мошенника, женщина обратилась за защитой своих прав в полицию.

Сунженский районный суд признал его виновным в инкриминируемом деянии и с учетом наличия на его иждивении 2 малолетних детей, возмещения потерпевшей причиненного ущерба, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.