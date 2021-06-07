Житель Ингушетии попал под следствие за потасовку в «Берлоге»

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в применении насилия к представителю власти, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР в понедельник.

«По данным следствия, 5 июня в 3:10 подозреваемый мужчина на улице Градусова в Карабулаке в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление правоохранителям, отказался проехать с ними в отдел полиции», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его данным, стражи правопорядка прибыли в Карабулак для разбирательства по жалобе 26-летней местной жительницы на мужчину, открывшего стрельбу на территории ресторана «Берлога». Стреляя в воздух из охотничьего карабина, дебошир угрожал полицейским.

Нарушителю покоя граждан вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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