Житель Ингушетии попал под следствие за продажу «аптечных наркотиков»

«По версии следствия, злоумышленник в феврале 2021 года в Малгобеке в ходе оперативно-разыскного мероприятии «Проверочная закупка» дважды сбыл местному жителю за 16 400 рублей сильнодействующие вещества «Тропикамид» и «Прегабалин» в крупном размере. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.