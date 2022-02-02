Житель Ингушетии попал под следствие за продажу «аптечных наркотиков»

0

В Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, который обвиняется в продаже сильнодействующих веществ «Тропикамид» и «Прегабалин», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник в феврале 2021 года в Малгобеке в ходе оперативно-разыскного мероприятии «Проверочная закупка» дважды сбыл местному жителю за 16 400 рублей сильнодействующие вещества «Тропикамид» и «Прегабалин» в крупном размере. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Закрытая из-за нарушений крупная горнодобывающая компания в Ингушетии может возобновить работу
В Ингушетии на 30% увеличились просрочки по ипотеке за 2021 год
В Ингушетии выясняют причину гибели пожилой женщины
В сельском поселении Галашки Ингушетии отметили 118-ю годовщину со дня рождения ингушского поэта Салмана Озиева
В музее ИЗО Ингушетии состоится вечер памяти, посвященный 30-летию подвига Суламбека Осканова
В Ингушетии при реконструкции башенного комплекса обнаружили 1,5 тыс. артефактов
Опубликована информация об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции Covid-2019 в Ингушетии на 2 февраля
Без вести пропавшего жителя Ингушетии полицейские нашли в Чечне
Студентов Ингушетии приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Золотая стажировка»
Безработную молодежь Ингушетии привлекли на строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске
В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские

Главное

Яндекс.Метрика

 