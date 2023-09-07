Наркотики

Житель Ингушетии попал в больницу с передозировкой наркотиками

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Житель Ингушетии попал в больницу с интоксикацией от употребления синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по Назрани из Ингушской республиканской клинической больницы поступило сообщение о доставлении человека в связи с передозировкой неизвестным веществом.

Полицейские в ходе выезда установили личность гражданина, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято, как установлено экспертом, наркотическое средство мефедрон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, говорится в релизе.

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