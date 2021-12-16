Житель Ингушетии попался на попытке трудоустроиться приставом по поддельному диплому

«Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года осужденный с целью трудоустройства в органы принудительного исполнении Российской Федерации, осознавая, что имеющийся у него диплом о получении среднего профессионального образования является подложным, лично представил в отделение государственной службы и кадров УФССП России по Республике Ингушетия заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией указанного подложного диплома в качестве подлинного вместе с приложением на свое имя», — сказал собеседник.

По его словам, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.