Житель Ингушетии пополнил ряды террористов «Катибы»

«33-летний уроженец республики, которого правоохранители ищут с 2015 года, оказался среди террористов в Сирии. По нашим данным, он участвует в боях против правительственных сил САР в составе группы «Катиба» запрещенной в России террористической организации «ИГ», — сказал источник.

По его информации, для участия во внутреннем вооружённом конфликте у него имеются боевые припасы и оружие.

К статье 208 УКРФ добавилась ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.