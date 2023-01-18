Житель Ингушетии пополнил ряды террористов «Катибы»
Жителя Назрани, разыскиваемого на протяжении нескольких лет по ч. 2 статьи 208 УКРФ, обнаружили в Сирии в составе террористической организации, сообщил в среду газете «Ингушетия» информированный источник.
«33-летний уроженец республики, которого правоохранители ищут с 2015 года, оказался среди террористов в Сирии. По нашим данным, он участвует в боях против правительственных сил САР в составе группы «Катиба» запрещенной в России террористической организации «ИГ», — сказал источник.
По его информации, для участия во внутреннем вооружённом конфликте у него имеются боевые припасы и оружие.
К статье 208 УКРФ добавилась ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.