Криминал

Житель Ингушетии пополнил ряды террористов «Катибы»

0

Жителя Назрани, разыскиваемого на протяжении нескольких лет по ч. 2 статьи 208 УКРФ, обнаружили в Сирии в составе террористической организации, сообщил в среду газете «Ингушетия» информированный источник.

«33-летний уроженец республики, которого правоохранители ищут с 2015 года, оказался среди террористов в Сирии. По нашим данным, он участвует в боях против правительственных сил САР в составе группы «Катиба» запрещенной в России террористической организации «ИГ», — сказал источник.

По его информации, для участия во внутреннем вооружённом конфликте у него имеются боевые припасы и оружие.

К статье 208 УКРФ добавилась ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выбрали четыре МКД для реконструкции
В Ингушетии проведут боевые стрельбы на полигоне
В Ингушетии в 2022 году среди неинфекционных заболеваний преобладали сердечные недуги
27 лет колонии на четверых получили сторонники террористов из Ингушетии
В Ингушетии число центров «Точка роста» для школьников продолжает расти
В Ингушетии собрался круг регионального отделения Федерации союза казаков России
Учащихся Ингушетии приглашают на дистанционную олимпиаду по истории и культуре Санкт-Петербурга
В музее ИЗО Ингушетии состоялась выставка-продажа картин по итогам благотворительного пленэра
Сводный план тушения пожаров в Ингушетии сформирован
Самые масштабные субботники в стране провели в Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии устраняют последствия аварии на магистральном водопроводе

Главное

Яндекс.Метрика

 