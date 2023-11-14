Житель Ингушетии потерял 43 тыс. рублей, решив купить коробку передач для иномарки

Потерпевший рассказал, что перевел некоему «Адаму» в апреле текущего года в счет оплаты агрегата 43 тыс. рублей. 1 ноября этого года оперативники уголовного розыска ОМВД по Назрани России установили причастного к преступлению гражданина, который на момент проверки отсутствовал по месту проживания.

Полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).