Мошенничество

Житель Ингушетии потерял 43 тыс. рублей, решив купить коробку передач для иномарки

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Житель региона лишился денег, заказав коробку передач для Volkswagen Jetta новому знакомому, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского МВД.

Потерпевший рассказал, что перевел некоему «Адаму» в апреле текущего года в счет оплаты агрегата 43 тыс. рублей. 1 ноября этого года оперативники уголовного розыска ОМВД по Назрани России установили причастного к преступлению гражданина, который на момент проверки отсутствовал по месту проживания.

Полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

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