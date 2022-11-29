Мошенничество

Житель Ингушетии потерял более 600 тыс. рублей на мошеннических инвестициях

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Житель Ингушетии потерял более 600 тыс. рублей, откликнувшись на объявление дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

«В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» от местного жителя поступило заявление о том, что неустановленное лицо, разместившее в сети «Интернет» объявление о купле-продаже криптовалюты, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими ему денежными средствами на сумму 635 тыс. 600 рублей», — отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

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