Наркотики

Житель Ингушетии пойдет под суд организацию нарколаборатории в частном доме

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В городе Малгобеке Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в изготовлении наркотиков в собственном доме. В отношение домовладельца возбудили уголовное дело, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД

«Правоохранительные органы обнаружили и изъяли в квартире жителя Малгобека предметы для приготовления наркотических средств», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или аналогов).

В рамках инкриминируемой статьи задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

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