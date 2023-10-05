Житель Ингушетии пойдет под суд организацию нарколаборатории в частном доме
В городе Малгобеке Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в изготовлении наркотиков в собственном доме. В отношение домовладельца возбудили уголовное дело, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД
«Правоохранительные органы обнаружили и изъяли в квартире жителя Малгобека предметы для приготовления наркотических средств», — рассказал собеседник.
По его словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или аналогов).
В рамках инкриминируемой статьи задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.