Житель Ингушетии пойдет под суд организацию нарколаборатории в частном доме

«Правоохранительные органы обнаружили и изъяли в квартире жителя Малгобека предметы для приготовления наркотических средств», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или аналогов).

В рамках инкриминируемой статьи задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.