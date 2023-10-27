Суицид

Житель Ингушетии предположительно покончил с собой

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Житель одного из населенных пунктов Малгобекского района совершил самоубийство, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

По словам источника, висящий на веревке труп обнаружен под навесом на территории домовладения. С места изъяты стул, две веревки и мыло.

«Предположительная причина смерти — суицид», — отметил собеседник издания.

Отметим, что за последний месяц в регионе это не первый случай преднамеренного лишения себя жизни.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Назрани обнаружен труп местного жителя. Молодой человек совершил суицид, он повесился у входа в дом.

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