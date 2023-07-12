Оружие

Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение автомата Калашникова и патронов

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В незаконном хранении оружия и боеприпасов обвиняется 48-летний житель сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что мужчина по месту своего жительства хранил автомат Калашникова с прибором для бесшумной стрельбы и 66 патронов к нему, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по региону в апреле текущего года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.

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