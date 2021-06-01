Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение боевых патронов

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Малгобекским городским прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном хранении боевых патронов к пистолету Макарова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии дознания, мужчина с 2014 года на территории домовладения, расположенного в с. п. Средние Ачалуки Малгобекского района, по месту своего жительства незаконно хранил 30 патронов калибра 9×18 мм, которые согласно заключения эксперта являются боеприпасами пистолетными патронами для нарезного оружия конструкции Макарова модели «ПМ, ПММ», — говорится в сообщении.

Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов, добавили в пресс-службе.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.

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