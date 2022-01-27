Прокуратура

Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение гранаты

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Ингушетии, он обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина в июне 2021 года незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в городе Магасе ручную осколочную гранату с запалом, которая была изъята в ноябре прошлого года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудниками УФСБ по региону.

После чего мужчина был задержан и взят судом под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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