Криминал

Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение взрывчатки

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Прокуратура города Назрани Ингушетии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества и взрывных устройств, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина, осознавая преступный характер своих действий, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства взрывчатое вещество на основе гексогена и две гранаты с кустарно доработанными двумя запалами до 19 мая 2021 года. То есть до момента их обнаружения и изъятия в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудниками УФСБ по республике.

Мужчина был задержан правоохранителями и взят судом под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

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