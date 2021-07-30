Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение взрывчатки

По версии следствия, мужчина, осознавая преступный характер своих действий, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства взрывчатое вещество на основе гексогена и две гранаты с кустарно доработанными двумя запалами до 19 мая 2021 года. То есть до момента их обнаружения и изъятия в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудниками УФСБ по республике.

Мужчина был задержан правоохранителями и взят судом под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.