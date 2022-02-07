Житель Ингушетии предстанет перед судом за повторную «пьяную» езду
54-летний житель города Назрани Ингушетии предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что злоумышленник 7 января 2022 года, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за езду в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем «Лада-211440» в нетрезвом виде, говорится в релизе.
Незаконные действия мужчины были пресечены госавтоинспектором.
После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.