Убийство

Житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство двоюродного брата

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Заместителем прокурора Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего двоюродного брата, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«По версии следствия, злоумышленник ночью 2 июня 2020 года в сельском поселении Экажево Назрановского района, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений произвел 16 выстрелов из незаконно хранившегося огнестрельного оружия в своего 28-летнего двоюродного брата, находившегося на тот момент в автомобиле «Лада Гранта». От полученных многочисленных ранений тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре того же года злоумышленник был задержан, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.

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