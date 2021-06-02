Житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство двоюродного брата

«По версии следствия, злоумышленник ночью 2 июня 2020 года в сельском поселении Экажево Назрановского района, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений произвел 16 выстрелов из незаконно хранившегося огнестрельного оружия в своего 28-летнего двоюродного брата, находившегося на тот момент в автомобиле «Лада Гранта». От полученных многочисленных ранений тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре того же года злоумышленник был задержан, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.