Житель Ингушетии, представляясь сотрудником ОФСИН, получал деньги с родственников арестованных
Сотрудниками группы собственной безопасности ОФСИН России по Ингушетии совместно со вторым отделом управления уголовного розыска МВД по региону задержан житель города Малгобека.
Мужчина, представляясь сотрудником уголовно-исполнительной системы республики, путем обмана получал с родственников арестованных денежные средства, якобы за создание благоприятных условий, содержавшимся в СИЗО-1 города Карабулака лицам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН по республике.
«При этом мужчина сотрудником не был, да и вообще нигде не работал», — отметил представитель пресс-службы.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).