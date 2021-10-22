Житель Ингушетии, представляясь сотрудником ОФСИН, получал деньги с родственников арестованных

Мужчина, представляясь сотрудником уголовно-исполнительной системы республики, путем обмана получал с родственников арестованных денежные средства, якобы за создание благоприятных условий, содержавшимся в СИЗО-1 города Карабулака лицам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН по республике.

«При этом мужчина сотрудником не был, да и вообще нигде не работал», — отметил представитель пресс-службы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).