Наркотики

Житель Ингушетии приобрел около 500 граммов героина на продажу

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30-летнего жителя республики будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, на территории республики бесконтактным способом из тайника приобрел партию героина, общей массой 498,92 гр.

Обвиняемый должен был расфасовывать наркотики для реализации мелкими партиями через «закладки», о которых должен был информировать своего сообщника посредством сообщений в социальной сети, а тот в свою очередь передавал бы координаты наркозависимым лицам.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не сумел, поскольку 25 июня минувшего года был задержан полицейскими с поличным. Также в ходе обыска в его жилище были обнаружены пистолет и 8 патронов к нему калибра 9×18мм.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

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