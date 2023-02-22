Житель Ингушетии приобрел около 500 граммов героина на продажу

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, на территории республики бесконтактным способом из тайника приобрел партию героина, общей массой 498,92 гр.

Обвиняемый должен был расфасовывать наркотики для реализации мелкими партиями через «закладки», о которых должен был информировать своего сообщника посредством сообщений в социальной сети, а тот в свою очередь передавал бы координаты наркозависимым лицам.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не сумел, поскольку 25 июня минувшего года был задержан полицейскими с поличным. Также в ходе обыска в его жилище были обнаружены пистолет и 8 патронов к нему калибра 9×18мм.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.