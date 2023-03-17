Житель Ингушетии проведет 4 года в колонии за хранение оружия и изготовление бомбы

«Установлено, что злоумышленник незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в специально оборудованном тайнике и на территории станции техобслуживания автомобилей в Назрани огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты со взрывателями. Более того, он изготовил самодельное взрывное устройство по типу ручных осколочных гранат», — сказал «Ингушетии» представитель ведомства.

По его данным, они были изъяты из незаконного оборота региональным управлением ФСБ в сентябре 2021 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Действия 38-летнего мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств; незаконное изготовление взрывного устройства).

С учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. руб.