Житель Ингушетии ранил из пневматического пистолета двоих детей и женщину

Отмечается, что 15 апреля текущего года молодой человек в МКД по улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. Ранения получили дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, изъято орудие преступления. Проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.