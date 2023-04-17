Следком

Житель Ингушетии ранил из пневматического пистолета двоих детей и женщину

0

Против 28-летнего жителя Назрани возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

Отмечается, что 15 апреля текущего года молодой человек в МКД по улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. Ранения получили дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, изъято орудие преступления. Проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Предприниматель в Ингушетии нанес ущерб энергетикам на сумму более 76 млн руб.
В Ингушетии муниципальный чиновник подозревается в присвоении 1 млн рублей
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы за два года снизился почти на 5%
В Ингушетии заведующая детсадом заработала 1,5 млн руб. на «мертвых душах»
В Ингушетии 10 тыс. детей получили подарки от благотворительного фонда
Правоохранители Ингушетии нашли мошенника-строителя в СИЗО в соседнем регионе
В Ингушетии в честь Рамадана раздадут порядка 3,5 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям
В правительстве Ингушетии в дни праздника Ид аль-Фитр будет работать оперативный штаб
В Ингушетии откроют новый медицинский комплекс за 387 млн руб.
В Ингушском госуниверситете прошел финал соревнований по волейболу среди сборных команд факультетов
В художественной школе Назрани пройдет мастер-класс народного художника Ингушетии Башира Даурбекова

Главное

Яндекс.Метрика

 