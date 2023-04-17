Житель Ингушетии ранил из пневматического пистолета двоих детей и женщину
Против 28-летнего жителя Назрани возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.
Отмечается, что 15 апреля текущего года молодой человек в МКД по улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. Ранения получили дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России.
Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, изъято орудие преступления. Проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.