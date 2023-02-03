Житель Ингушетии разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома

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Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта на строительной площадке в столице республики, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В Магасе на улице Набережная на строительном объекте в лифтовую шахту многоквартирного дома упал прибывший с целью трудоустройства 48-летний житель сельского поселения Кантышево», — сказал собеседник.

По его данным, он скончался на месте от полученных тяжелых травм. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии в рамках проверки.

Эту информацию корреспонденту газеты «Ингушетия» подтвердили в республиканской прокуратуре.

«На место происшествия выезжал прокурор Магаса Беслан Шадиев. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц стройфирмы в части соблюдения требований охраны труда.

Ход проверочных мероприятий прокурор республики взял на контроль.

 

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