Житель Ингушетии разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома

«В Магасе на улице Набережная на строительном объекте в лифтовую шахту многоквартирного дома упал прибывший с целью трудоустройства 48-летний житель сельского поселения Кантышево», — сказал собеседник.

По его данным, он скончался на месте от полученных тяжелых травм. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии в рамках проверки.

Эту информацию корреспонденту газеты «Ингушетия» подтвердили в республиканской прокуратуре.

«На место происшествия выезжал прокурор Магаса Беслан Шадиев. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц стройфирмы в части соблюдения требований охраны труда.

Ход проверочных мероприятий прокурор республики взял на контроль.