Житель Ингушетии разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома
Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта на строительной площадке в столице республики, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«В Магасе на улице Набережная на строительном объекте в лифтовую шахту многоквартирного дома упал прибывший с целью трудоустройства 48-летний житель сельского поселения Кантышево», — сказал собеседник.
По его данным, он скончался на месте от полученных тяжелых травм. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии в рамках проверки.
Эту информацию корреспонденту газеты «Ингушетия» подтвердили в республиканской прокуратуре.
«На место происшествия выезжал прокурор Магаса Беслан Шадиев. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося», — сказал сотрудник пресс-службы.
Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц стройфирмы в части соблюдения требований охраны труда.
Ход проверочных мероприятий прокурор республики взял на контроль.