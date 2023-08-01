Мошенничество

Житель Ингушетии решил купить колеса для иномарки в интернете и потерял 28 тыс. руб.

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В дежурную часть ОМВД России по Назрани обратился местный житель с заявлением о том, что 19 июля текущего года он, поверив объявлению в сети Интернет, заказал якобы представителю транспортной компании из Смоленска 4 колеса для BMW 5-Series.

Мужчина договорился о поставке товара в течение 5-10 дней и перевел на счет «продавца» 28 тыс. рублей, после чего тот заблокировал телефонный номер покупателя.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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