Житель Ингушетии решил купить колеса для иномарки в интернете и потерял 28 тыс. руб.
В дежурную часть ОМВД России по Назрани обратился местный житель с заявлением о том, что 19 июля текущего года он, поверив объявлению в сети Интернет, заказал якобы представителю транспортной компании из Смоленска 4 колеса для BMW 5-Series.
Мужчина договорился о поставке товара в течение 5-10 дней и перевел на счет «продавца» 28 тыс. рублей, после чего тот заблокировал телефонный номер покупателя.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.