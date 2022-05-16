Житель Ингушетии сдал на разбор чужой автомобиль
Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК России по факту кражи автомашины ВАЗ-2114, установили и доставили в отдел гражданина, который дал признательные показания.
Мужчина сдал похищенный автомобиль в пункт приема черного металла в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района за 25 тысяч рублей. Полицейские изъяли по указанному адресу части похищенного транспортного средства.
В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по республике.