МВД

Житель Ингушетии сдал на разбор чужой автомобиль

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Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК России по факту кражи автомашины ВАЗ-2114, установили и доставили в отдел гражданина, который дал признательные показания.

Мужчина сдал похищенный автомобиль в пункт приема черного металла в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района за 25 тысяч рублей. Полицейские изъяли по указанному адресу части похищенного транспортного средства.

В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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