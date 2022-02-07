Житель Ингушетии смошенничал с кредитом на телефон
Житель Назрани ответит в суде за мошенничество в сфере кредитования. Он взял кредит в банке на телефон, который не собирался погашать, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что мужчина 11 января 2021 года путем представления заведомо ложных сведений о работе в медицинском учреждении получил кредит в банке, который он использовал для приобретения мобильного телефона в торговом центре PoiskHome и в дальнейшем меры к погашению кредиторской задолженности перед банком не принял. В действительности же, он нигде не работал и постоянного дохода не имел», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть представление заведомо ложных сведений при получении кредита в банковском учреждении).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.