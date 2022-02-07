Житель Ингушетии смошенничал с кредитом на телефон

«Установлено, что мужчина 11 января 2021 года путем представления заведомо ложных сведений о работе в медицинском учреждении получил кредит в банке, который он использовал для приобретения мобильного телефона в торговом центре PoiskHome и в дальнейшем меры к погашению кредиторской задолженности перед банком не принял. В действительности же, он нигде не работал и постоянного дохода не имел», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть представление заведомо ложных сведений при получении кредита в банковском учреждении).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.