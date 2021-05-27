Житель Ингушетии стал фигурантом дела об участии в боях против правительства Сирии

«По данным следствия, в апреле 2016 года подозреваемый прибыл в Сирию, где добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, мужчина добровольно прошел обучение террористической деятельности, в том числе и по изучению правил обращения с огнестрельным оружием.

При этом он не предпринимал попыток отказаться от участия в террористической организации и не обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Дело возбудили по материалам УФСБ, центра противодействия экстремизму регионального МВД.

Ему инкриминируют ч.2 ст.205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч.2 ст.208 УК (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), а также ст.205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).