Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела за то, что ударил полицейского

По данным следствия, вечером 14 мая этого года подозреваемый, являющийся участником ДТП, был доставлен правоохранителями в республиканский психоневрологический и наркологический диспансер, для прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

Находясь на территории медучреждения, на законные требования сотрудника полиции прекратить противоправное поведение и проследовать в служебный автомобиль для последующего доставления в отдел полиции и составления в отношении него административного материала, подозреваемый ударил полицейского в голову.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.