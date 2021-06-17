Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела за то, что ударил полицейского

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 14 мая этого года подозреваемый, являющийся участником ДТП, был доставлен правоохранителями в республиканский психоневрологический и наркологический диспансер, для прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

Находясь на территории медучреждения, на законные требования сотрудника полиции прекратить противоправное поведение и проследовать в служебный автомобиль для последующего доставления в отдел полиции и составления в отношении него административного материала, подозреваемый ударил полицейского в голову.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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