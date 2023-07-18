Криминал

Житель Ингушетии стал невыездным за разгром винно-водочного магазина

0

На жителя одного из сельских поселений Малгобекского района возбудили уголовное дело после дебоша в одном из магазинов с алкоголем, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В отношении мужчины 1973 года рождения из сельского поселения Новый Редант завели дело по ч. 2 ст. 167 УК России по факту причинения материального ущерба путем повреждения имущества в винно-водочном магазине в Малгобеке», — сказал собеседник нашего издания.

По его словам, скандалисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местная полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

Мужчине инкриминируют умышленные уничтожение или повреждение имущества.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада
Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в Гастрономическом фестивале
В столице Ингушетии частично на 6 часов отключат свет
В Ингушетии создан оперативный штаб для повышения эффективности уборочной кампании
Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО
Ингушские борцы греко-римского стиля из Казахстана стали призерами первенства Азии
За попытку сбыть наркотики будут судить жительницу Ингушетии
Гендиректор фирмы в Ингушетии скрыл более 4 млн рублей от налоговой
Ингушские грэпплеры завоевали семнадцать медалей первенства СКФО
Благоустройство улицы в городе Карабулаке Ингушетии высоко оценили на всероссийском уровне
В столице Ингушетии начнется строительство здания Госфилармонии стоимостью около 2 млрд рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 