Житель Ингушетии стал невыездным за разгром винно-водочного магазина

«В отношении мужчины 1973 года рождения из сельского поселения Новый Редант завели дело по ч. 2 ст. 167 УК России по факту причинения материального ущерба путем повреждения имущества в винно-водочном магазине в Малгобеке», — сказал собеседник нашего издания.

По его словам, скандалисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местная полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

Мужчине инкриминируют умышленные уничтожение или повреждение имущества.