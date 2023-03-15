Кража

Житель Ингушетии угнал «восьмерку» и сдал на металлолом

0

Ранее судимый житель республики украл автомашину «ВАЗ-2108» и сдал ее на металлолом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Угонщика установили сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району и ВОГ в республике. У мужчины принята явка с повинной.

Похититель пояснил полицейским, что автомашину он сдал в пункт приема черного металла в сельском поселении Плиево.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Роспотребнадзор по Ингушетии запустил горячую линию по защите прав потребителей
Лжебеженка из Ингушетии попала под следствие за мошенничество на 12 млн руб.
В Ингушетии раздали брошюры по профилактике полиомиелита
Вице-мэр Карабулака Ингушетии Азраил Джандигов возглавил ТИК города
В Москве пройдет мастер-класс по приготовлению ингушских лепешек «чапильг»
Транспортные полицейские в Ингушетии у пассажирки поезда нашли 100 граммов героина
Весенние поисковые работы в Ингушетии продолжатся до 18 марта текущего года
Житель Ингушетии получил условный срок за махинации с жильем
Командно-штабные учения по тушению пожаров пройдут в горной части Ингушетии
Жителей и гостей Ингушетии просят принять участие в социсследовании в сфере туризма
Глава МВД по Ингушетии поздравил коллег с 30-летием образования органов внутренних дел республики

Главное

Яндекс.Метрика

 