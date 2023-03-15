Житель Ингушетии угнал «восьмерку» и сдал на металлолом

Угонщика установили сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району и ВОГ в республике. У мужчины принята явка с повинной.

Похититель пояснил полицейским, что автомашину он сдал в пункт приема черного металла в сельском поселении Плиево.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.