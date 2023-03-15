Житель Ингушетии угнал «восьмерку» и сдал на металлолом
Ранее судимый житель республики украл автомашину «ВАЗ-2108» и сдал ее на металлолом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
Угонщика установили сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району и ВОГ в республике. У мужчины принята явка с повинной.
Похититель пояснил полицейским, что автомашину он сдал в пункт приема черного металла в сельском поселении Плиево.
Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.