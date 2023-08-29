Житель Ингушетии умер от отравления неизвестным наркотиком
Житель республики скончался, по предварительным данным, после употребления неизвестного наркотического вещества, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Из ИРКБ Назрани поступило сообщение о том, что с признаками отравления неизвестными наркотическими веществами доставлены двое местных жителей. После проведенных реанимационных действий, не приходя в сознание, скончался один из них», — рассказал собеседник.
По его словам, второй мужчина после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.