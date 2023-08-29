Житель Ингушетии умер от отравления неизвестным наркотиком

«Из ИРКБ Назрани поступило сообщение о том, что с признаками отравления неизвестными наркотическими веществами доставлены двое местных жителей. После проведенных реанимационных действий, не приходя в сознание, скончался один из них», — рассказал собеседник.

По его словам, второй мужчина после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.