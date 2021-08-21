Следком

Житель Ингушетии устроился на работу приставом с помощью фальшивого диплома

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Ингушские следователи на основании материалов регионального управления ФСБ России завели уголовное дело на пристава-исполнителя по подозрению в использовании подложного диплома, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По версии следствия, 16 марта 2020 года житель республики для трудоустройства в органы принудительного исполнения приобрел в январе 2020 года у неустановленного лица подложный диплом о получении среднего профессионального образования. Он предоставил в отделение государственной службы и кадров УФССП России по республике заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, мужчину приняли на должность младшего судебного пристава.

Ему инкриминируют ч. 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

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