Житель Ингушетии устроился на работу приставом с помощью фальшивого диплома

«По версии следствия, 16 марта 2020 года житель республики для трудоустройства в органы принудительного исполнения приобрел в январе 2020 года у неустановленного лица подложный диплом о получении среднего профессионального образования. Он предоставил в отделение государственной службы и кадров УФССП России по республике заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, мужчину приняли на должность младшего судебного пристава.

Ему инкриминируют ч. 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).