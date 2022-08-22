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Житель Ингушетии в ходе бытовой ссоры трижды выстрелил в женщину из травмата

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Правоохранители задержали жителя Ингушетии, стрелявшего в женщину из травматического пистолета, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что 20 августа текущего года в травматологическое отделение Сунженской больницы госпитализирована гражданка с ранениями темени и ушной раковины.

Полицейские «по горячим следам» установили и доставили в отдел гражданина, который в ходе бытовой ссоры с пострадавшей трижды выстрелил в нее из травматического пистолета «МР-17 Т».

По данному факту у мужчины принята явка с повинной и изъяты упомянутый пистолет и гладкоствольное ружье.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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