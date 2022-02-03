Житель Ингушетии в ходе драки отправил в больницу с ножевыми ранениями двух своих оппонентов

«Установлено, что возле магазина «Гастроном» в Карабулаке произошла драка между молодыми людьми. В ходе потасовки один из её участников нанёс ножевые ранения двоим своим оппонентам. Пострадавшие госпитализированы в ИРКБ в Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли у задержанного нож и ружье «ТР-9» с 20 патронами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).