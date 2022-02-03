Житель Ингушетии в ходе драки отправил в больницу с ножевыми ранениями двух своих оппонентов
В Ингушетии будут судить местного жителя за применение ножа во время драки, по его вине в больнице оказали два человека, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
«Установлено, что возле магазина «Гастроном» в Карабулаке произошла драка между молодыми людьми. В ходе потасовки один из её участников нанёс ножевые ранения двоим своим оппонентам. Пострадавшие госпитализированы в ИРКБ в Назрани», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские изъяли у задержанного нож и ружье «ТР-9» с 20 патронами.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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