Житель Ингушетии впал в кому после нападения группы неизвестных

«2 июня в 00:10 в реанимационное отделение Малгобекской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализирован житель села Пседах, 1993 года рождения», — сказал собеседник издания.

По его словам, мужчина находится в состоянии комы.

В ходе выезда следственно-оперативная группа установила, что примерно в 23:45 возле магазина «Вершина» на улице Горданова в Малгобеке неустановленные лица причинили пострадавшему указанные телесные повреждения.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.

По мнению источника издания, причиной нападения на мужчину могла стать месть жителей села Ачалуки потерпевшему, пару месяцев назад избившему их однофамильца.

«В избиении Даурбекова, предположительно, принимали участие до семи человек. Нападавшие использовали кастеты и металлическую трубу», — сказал собеседник.

По его данным, пострадавший находится в реанимации.