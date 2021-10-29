Мошенничество

Житель Ингушетии взят под стражу в зале суда за мошенничество с жильем

0

Вынесен приговор 41-летнему местному жителю по уголовному делу о мошенничестве с жильем в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что злоумышленник в апреле 2020 года ввёл местного жителя в заблуждение относительно принадлежности ему четырехкомнатной квартиры стоимостью 1 млн 250 тыс. руб.», — сказал представитель надзорного ведомства.

По словам собеседника издания, пострадавший, не подозревавший о его преступных намерениях, передал ему названную сумму. Фактически же квартира принадлежала другому лицу, которому не было известно о незаконной сделке.

Взятые на себя обязательства квартирный аферист не выполнил и стал скрываться от покупателя. Осознав, что он стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

С учетом наличия на иждивении малолетних детей мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии разработают проект по обеспечению постоянной подпитки сунженского пруда путем забора воды с горной реки
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии временно приостанавливает личный прием граждан
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии временно приостанавливает личный прием граждан
Юные ингушские футболисты участвуют в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола
В мэрии столицы Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата мира по дзюдо Адама Цечоева
Школьники сельского поселения Алхасты Ингушетии приняли участие в мероприятии «Трагедия одной осени 1992 г.»
В Ингушетии 30 октября пройдут мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года
Минсельхоз Ингушетии и Россельхозбанк подписали соглашение
В городе Карабулаке Ингушетии обсудили результаты операции «Мак-2021»
За оправдание терроризма житель Ингушетии не сможет два года вести паблики в соцсетях
Власти Ингушетии обжаловали действия приставов, из-за ареста которых в рейс не вышли 50 автобусов

Главное

Яндекс.Метрика

 