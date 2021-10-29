Житель Ингушетии взят под стражу в зале суда за мошенничество с жильем

«Установлено, что злоумышленник в апреле 2020 года ввёл местного жителя в заблуждение относительно принадлежности ему четырехкомнатной квартиры стоимостью 1 млн 250 тыс. руб.», — сказал представитель надзорного ведомства.

По словам собеседника издания, пострадавший, не подозревавший о его преступных намерениях, передал ему названную сумму. Фактически же квартира принадлежала другому лицу, которому не было известно о незаконной сделке.

Взятые на себя обязательства квартирный аферист не выполнил и стал скрываться от покупателя. Осознав, что он стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

С учетом наличия на иждивении малолетних детей мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.